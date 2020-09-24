Вимагав 30 тисяч доларів: СБУ спіймала власного працівника на хабарі – фото
У Краматорську Донецької області правохоронці затримали співробітника СБУ за вимагання хабара в іноземця. Останній є підозрюваним у кримінальній справі.
До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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В чому звинувачують підозрюваного
- Слідчий СБУ в Донецькій та Луганській областях вимагав 30 тисяч доларів в іноземця, який є підозрюваним у кримінальному провадженні.
- За цю суму СБУшник обіцяв змінити правову кваліфікацію складу правопорушення, а також сприяти в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.
- Оперативники СБУ затримали чоловіка у власній квартирі. Також правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисника.
Посвідчення СБУшника-хабарника / Фото СБУ
Затримання підозрюваного в Краматорську / Фото СБУ