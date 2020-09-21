Служба безпеки України 21 вересня затримала посадовців Укрзалізниці. Їх підозрюють в організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Через фірму-прокладку вони розікрали понад 4 мільйони гривень.

Операцію провели спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. Про це інформує пресцентр СБУ.

До речі Укрзалізниця на гроші для ремонту потягів купила два лімузини

Як працювала схема посадовців Укрзалізниці

Чиновники штучно створили для однієї із філій Укрзалізниці завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних потягів. Це призвело до необхідності залучити приватні компанії для пошуку клієнтів.

Згодом такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам фірма-прокладка, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

Співробітники СБУ в межах розпочатого кримінальної справи задокументували виведення у тінь через рахунки фіктивних фірм понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками схеми.

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі компанії-прокладки правоохоронці виявили оригінали печаток компаній з ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів.

Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт. Чиновники Укрзалізниці сховали частину "виручки" в холодильник разом з доказами корупційної схеми.



Гроші в холодильнику / СБУ

Корупція в Укрзалізниці: останній гучний скандал

Наприкінці серпня СБУ виявила багатомільйонну корупційну схему в Укрзалізниці. В службових приміщеннях компанії й офісах комерційних структур у Києві та Вінниці провели обшуки.

Протягом 2019 – 2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирських потягів, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.

Заподіяні державі збитки склали майже 12 мільйонів гривень.

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Докази корупційної схеми в Укрзалізниці / Фото СБУ