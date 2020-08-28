Корупція в Укрзалізниці продовжує завдавати збитків цьому підприємству. До того ж вона вже має системний характер. Нещодавно НАБУ повідомило, що збитки від корупційної діяльності, завдані стратегічному держпідприємству, досягли вже близько 1 мільярда гривень. І, судячи з усього, на цьому корупціонери зупинятись не планують. Можливо, призначення нового голови, Володимира Жмака, допоможе.

Колишні та чинні службовці Укрзалізниці, чиновники та нардепи і навіть позаштатний радник президента. Це все фігуранти кримінальних справ про корупцію на Укрзалізниці, які веде НАБУ. Мінімум 15 з них вручено підозри. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов повідомив, що наразі 10 кримінальних проваджень перебувають на розгляді в суді й можна спостерігати за перебігом їх слухань у Вищому антикорупційному суді. Стосовно 26 підозрюваних, загальна сума збитків там становила 380 мільйонів гривень.

Лише в 2019 році на Укрзалізниці вибухнуло кілька десятків корупційних скандалів. Десятки мільйонів гривень ділки заробили на держзакупівлях. Мільйони осідали на рахунках фірм-прокладок. В деклараціях керівників підрозділів держпідприємства журналісти знаходили скарби. Директор Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" Руслан Гусак декларував колекцію з 11 елітних годинників. Вартість деяких перевищувала 2,5 мільйона гривень.

В нас майже кожен день горить якийсь локомотив. Я не буду зараз описувати масштаби трагедій. Ми зараз розбираємось детально з тим, що там відбувається. Але стан її критичний. Це також і через тотальну корупцію. Через те, що окремі групи впливу заробляють на тендерах. Окремі групи в ручному режимі відправляють кудись локомотиви в своїх інтересах,

– розповів Олексій Гончарук.

Справа Дубневича

Апогеєм апофеозу стала так звана справа Дубневича. Восени 2019 року нардепа від депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича звинуватили у розкраданні 93 мільйонів гривень на Укрзалізниці. 31 жовтня Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність і дала дозвіл на його арешт. Того ж дня йому вручили підозру.

"В чому важлива сьогоднішня новина? В тому, що апеляційний суд в рамках антикорупційного суду ухвалив рішення, задовольнив клопотання прокурора Рябошапки, скасував рішення першої інстанції і постановив Дубневича арештувати, доставити в СІЗО. Якщо назбирає заставу в 90 мільйонів гривень – вийде під заставу. 90 мільйонів – це розмір завданої шкоди, в рамках тих оборудок, які йому інкримінують", – пояснив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

Нардеп вийшов під заставу у 100 мільйонів гривень. А фірми, записані на нього та дружину його брата продовжують і сьогодні продавати свою продукцію Укрзалізниці.

Перевезення Ріната Ахметова

Ще одна голосна історія, пов'язана з Укрзалізницею – це надвигідні тарифи для вантажних перевезень компаній Ріната Ахметова. Найбільшим перевізником руди є "Метінвест" Ахметова і Новинського, а найбільшим перевізником вугілля – "ДТЕК" того ж Ахметова. Вони становлять 42% від усіх вантажів Укрзалізниці.

Пролобійована цими структурами система тарифікації вантажів передбачає, що перевезення руди і вугілля коштує майже вполовину дешевше, ніж перевезення в такому самому вагоні будь-яких інших вантажів.

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Новий глава Укрзалізниці Володимир Жмак найпершим ділом заявив, що одна з головних його задач – подолати корупцію і зробити бізнес прибутковим. З таких заяв починали усі його попередники. Зробити цього досі нікому не вдалось.