Від 25 серпня у 10 потягах Укрзалізниці з'явилася воєнізована охорона. Запровадили це у межах пілотного проєкту, який надалі будуть розширювати.

На першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати поїзди, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

До теми Побиття Анастасії Лугової у потязі Київ – Маріуполь: реабілітація триватиме кілька років

Охоронці будуть їздити в поїздах:

№10/9 Маріуполь – Київ,

№29/30 Київ – Ужгород,

№38/37 Київ – Запоріжжя,

№49/50 Київ – Трускавець,

№63/64 Харків – Київ,

№79/80 Дніпро – Київ,

№92/91 Львів – Київ,

№102/101 Київ – Херсон,

№106/105 Одеса – Київ,

№136/135 Київ – Покровськ.

Чим займатиметься воєнізована охорона

Працівниками відомчої воєнізованої охорони забезпечуватимуть порядок у пасажирських потягах. В Укрзалізниці заявили, що перевізник неодноразово направляв листи до Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції з проханням відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками поліції.

Що таке Відомча воєнізована охорона (ВОХР)?

Це спеціалізована структура, що призначена для охорони підприємств, установ, організацій, які розташовані на території України, і розміщеного в них майна. Також охороняє вантажні потяги.

Що цьому передувало