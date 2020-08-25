Воєнізована охорона супроводжуватиме 10 потягів Укрзалізниці: список
Від 25 серпня у 10 потягах Укрзалізниці з'явилася воєнізована охорона. Запровадили це у межах пілотного проєкту, який надалі будуть розширювати.
На першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати поїзди, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Охоронці будуть їздити в поїздах:
- №10/9 Маріуполь – Київ,
- №29/30 Київ – Ужгород,
- №38/37 Київ – Запоріжжя,
- №49/50 Київ – Трускавець,
- №63/64 Харків – Київ,
- №79/80 Дніпро – Київ,
- №92/91 Львів – Київ,
- №102/101 Київ – Херсон,
- №106/105 Одеса – Київ,
- №136/135 Київ – Покровськ.
Чим займатиметься воєнізована охорона
Працівниками відомчої воєнізованої охорони забезпечуватимуть порядок у пасажирських потягах. В Укрзалізниці заявили, що перевізник неодноразово направляв листи до Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції з проханням відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками поліції.
Що таке Відомча воєнізована охорона (ВОХР)?
Це спеціалізована структура, що призначена для охорони підприємств, установ, організацій, які розташовані на території України, і розміщеного в них майна. Також охороняє вантажні потяги.
Що цьому передувало
- Українці почали частіше говорити про створення воєнізованої охорони у потягах після інциденту за участі журналістки Анастасії Лугової.
- Її прямо у купе побив та намагався зґвалтувати п'яний чоловік.
- Після цього у суспільстві почали міркувати над можливими варіантами того, щоб запобігти подібним ситуаціям.
- Навіть обговорювали можливість створення виключно жіночих потягів, або ж повернення у вагони працівників поліції.
- Наразі Укрзалізниця зупинилася на варіанті зі створення воєнізованої охорони.