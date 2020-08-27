Новий очільник Укрзалізниці вже має амбітні плани щодо залізничного перевізника. Так, він хоче виділити в Укрзалізниці 4 вертикально інтегровані бізнес-одиниці.

Йдеться про вантажні, пасажирські, контейнерні перевезення та інфраструктуру. Про це Володимир Жмак розповів в інтерв’ю "Ліга. Бізнес".

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Я хочу виділити в Укрзалізниці чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які спроможні порахувати свої доходи та збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура і моя новація – окремо вивести контейнерні перевезення,

– наголосив він.

За його словами, контейнерні перевезення наразі перебувають у складі вантажних перевезень, Втім, це є окремим видом бізнесу.

Після цього, як розповів Жмак, ці бізнес-одиниці мають перетворитися на окремі компанії у складі холдингу Укрзалізниці.

"Для цього вони повинні мати все для провадження своєї діяльності. У керівника вантажних перевезень мають бути і локомотиви, і вагони. А не як зараз: він іде за локомотивами направо, а за вагонами – наліво", – додав новий глава компанії.

Окрім цього, Жмак вважає, що слід змінити корпоративну структуру компанії.

Як він збирається її міняти:

Жмак зазначив, що формування правління в Укрзалізниці наразі досить складне. Правління формується за поданням наглядової ради до Кабміну, і саме уряд призначає членів правління.

Наскільки я знаю, рішення правління оформлюється двома підписами: голови правління і члена правління, який відповідає за той напрям, за яким приймається рішення. Члени правління контактують безпосередньо з наглядовою радою за тими напрямами, за які вони відповідають,

– пояснив він.

Жмак зауважив, що для здійснення тих завдань, які він ставить перед собою, йому потрібна ієрархічно правильно побудована система. Так, він матиме можливість ухвалювати рішення і відповідати за діяльність усього правління, а не лише тих підрозділів, які перебувають "під ним".

За його словами, про це він проситиме наглядову раду на стадії підписання контракту та наділення його повноваженнями.

Зверніть увагу! 26 серпня Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймає посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", на посаду голови правління Укрзалізниці.