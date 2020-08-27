Укрзалізницю чекають зміни: новий глава Жмак хоче розділити її на 4 компанії
Новий очільник Укрзалізниці вже має амбітні плани щодо залізничного перевізника. Так, він хоче виділити в Укрзалізниці 4 вертикально інтегровані бізнес-одиниці.
Йдеться про вантажні, пасажирські, контейнерні перевезення та інфраструктуру. Про це Володимир Жмак розповів в інтерв’ю "Ліга. Бізнес".
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Я хочу виділити в Укрзалізниці чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які спроможні порахувати свої доходи та збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура і моя новація – окремо вивести контейнерні перевезення,
– наголосив він.
За його словами, контейнерні перевезення наразі перебувають у складі вантажних перевезень, Втім, це є окремим видом бізнесу.
Після цього, як розповів Жмак, ці бізнес-одиниці мають перетворитися на окремі компанії у складі холдингу Укрзалізниці.
"Для цього вони повинні мати все для провадження своєї діяльності. У керівника вантажних перевезень мають бути і локомотиви, і вагони. А не як зараз: він іде за локомотивами направо, а за вагонами – наліво", – додав новий глава компанії.
Окрім цього, Жмак вважає, що слід змінити корпоративну структуру компанії.
Як він збирається її міняти:
- Жмак зазначив, що формування правління в Укрзалізниці наразі досить складне. Правління формується за поданням наглядової ради до Кабміну, і саме уряд призначає членів правління.
Наскільки я знаю, рішення правління оформлюється двома підписами: голови правління і члена правління, який відповідає за той напрям, за яким приймається рішення. Члени правління контактують безпосередньо з наглядовою радою за тими напрямами, за які вони відповідають,
– пояснив він.
- Жмак зауважив, що для здійснення тих завдань, які він ставить перед собою, йому потрібна ієрархічно правильно побудована система. Так, він матиме можливість ухвалювати рішення і відповідати за діяльність усього правління, а не лише тих підрозділів, які перебувають "під ним".
- За його словами, про це він проситиме наглядову раду на стадії підписання контракту та наділення його повноваженнями.