Головою "Укрзалізниці" призначили Володимира Жмака: що про нього відомо
Кабінет Міністрів України 26 серпня призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці". Його кандидатуру підтримала наглядова рада компанії.
Конкурс на посаду очільника "Укралізниці" був відкритим, і Жмак пройшов усі необхідні співбесіди. Про це на засіданні уряду 26 серпня заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.
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За призначення Жмака проголосували 6 членів наглядової ради, голосів проти не було. Утримався від голосування лише 1 член ради, він мотивував своє рішення тим, що не був присутній на інтерв'ю під час розгляду кандидатів.
Що відомо про Володимира Жмака
- Член наглядової ради аеропорту "Бориспіль".
- У 2015 – 2016 роках був першим заступником голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
- Обіймав керівні посади в групі ТНК-БП – одній з провідних приватних нафтових компаній у світі.
- Від 2012 до 2014 року був членом ради Європейської бізнес-асоціації (EBA).
- Був радником президента "Київстару".