Кабінет Міністрів України 26 серпня призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці". Його кандидатуру підтримала наглядова рада компанії.

Конкурс на посаду очільника "Укралізниці" був відкритим, і Жмак пройшов усі необхідні співбесіди. Про це на засіданні уряду 26 серпня заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Воєнізована охорона супроводжуватиме 10 потягів Укрзалізниці: список

За призначення Жмака проголосували 6 членів наглядової ради, голосів проти не було. Утримався від голосування лише 1 член ради, він мотивував своє рішення тим, що не був присутній на інтерв'ю під час розгляду кандидатів.

Що відомо про Володимира Жмака