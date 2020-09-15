Укрзалізниця мала на 9 мільйонів гривень відремонтувати два дизельні потяги. Втім натомість ці гроші витратили на два лімузини Audi А8 Long, кожен з яких обійшовся у 4,5 мільйона гривень.

Закупівля відбулася за часів минулого керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова й ретельно приховувалася, розповів журналіст і член наглядової ради компанії Сергій Лещенко.

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Купівлю оформили без тендеру, а купили через страхову фірму, засновником якої зазначається філія "Одеська залізниця". Після цього машини перекинули на баланс Одеської залізничної дороги, але боялися експлуатувати через резонанс, що почався,

– заявив Лещенко.

За словами журналіста, автомобілі могли призначатися для одного з ключових представників минулої влади. Втім натомість їх тривалий час тримали в гаражі, внаслідок чого в одному з автомобілів навіть зіпсувався акумулятор.



Один з автомобілів, що придбала Укрзалізниця / Фото Сергія Лещенка

"Ця історія – лише один, але дуже яскравий приклад багаторічної вседозволеності в Укрзалізниці. Члени наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах компанії, і розслідування, а не замовчування – це те, що зможе зробити компанію іншою, більш прозорою і чесною", – резюмував член наглядової ради Укрзалізниці.



Відповідь на запит щодо автомобілів Укрзалізниці / Фото Сергія Лещенка