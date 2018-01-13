"Вимирання" магнітного поля, – вчені заявили, що з Сонця зникли усі плями

Вчені, які працюють в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, розповіли, що з поверхні Сонця зникли плями. Це свідчить про перехід до абсолютно нового циклу.

Сонячні плями являють собою джерело магнітного поля. Вони показують північну магнітну полярність, коли лінії виходять з самого плями, і південну полярність, коли входять. Зміна цієї полярності говорить про перехід космічного тіла на новий цикл проживання.

"Прямого переходу" не спостерігається, бо наразі на Сонці зафіксували процес "вимирання" магнітного поля з чергового циклу.

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За 8 років уже цілих 2 місяці кількість плям на земному світилі впала до мінімуму, який в останній раз був помічений в листопаді 2009 року.

Згідно з офіційною астрономічною історією, наша зірка має властивість на деякий період застигати в точці мінімуму.