Після консультації з фахівцями, енергоблок планують перезапустити, передає 24 Канал з посиланням на Tages-Anzeiger.

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Вимкнення енергоблоку у Швейцарії

Оператор АЕС повідомив, що інцидент трапився о 13:05 під час випробування енергоблоку. За його словами, АЕС перебував у безпечному стані, а персонал проводив дії, відповідні до встановлених інструкцій для працівників.

Про інцидент повідомили швейцарську Федеральну інспекцію з ядерної безпеки. Після консультацією з фахівцями, планують здійснити перезапуск енергоблоку у неядерній частині.

Під час цього може виникнути біла водяна пара, але вона не становитиме загрози для населення чи навколишнього середовища.

До слова, через побоювання щодо безпеки після аварії на АЕС Фукусіма в Японії у 2018 році у Швейцарії відмовились від будівництва АЕС. Однак зараз влада готує зміни щодо цього питання, а мораторій хочуть скасувати.

Місцевий уряд повідомив, що заборона несумісна з ціллю технологічної відкритості, а також створює ризики для виведення з експлуатації АЕС, що діють, а саме 4.