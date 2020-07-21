Чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, захопив у заручники близько 20 людей у центрі Луцька. Він погрожує підірвати автобус. Психолог вважає, що захоплення не було спонтанним, тож варто бути обережними.

Психолог Юрій Калашников наголосив, що терорист готувався до захоплення заздалегідь і робить все усвідомлено, пише ТСН.

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Можливо, він і вжив для хоробрості амфетамін. Але, ймовірно, він налаштований дуже серйозно,

– припустив психолог.

Юрій Калашников впевнений, що захоплення не було спонтанним рішенням, адже у терориста, ймовірно, таки є вибухівка і він стріляв.

"Краще готуватись до того, що він буде доводити цю справу до кінця. І потрібно дізнатись, як він до цього готувався", – попередив психолог. Водночас є можливість того, що чоловік може відступити.

Можливо, у нього є надія на відхід, якщо ось ці вимоги будуть модними, і його посадять на 2 – 3 роки. Якщо таких думок у нього немає, то він піде до кінця,

– додав експерт.

Загалом Юрій Калашников вважає, що треба бути обережними, бо заручники у великій небезпеці.

Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне

21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати, наголосивши, що у нього є гранати й інша зброя.

В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.

На місці працює поліція та глава МВС Арсен Аваков. Тривають переговори з терористом.

Максим Плохой вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Станом на 19:00 є вже перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.

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