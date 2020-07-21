Він налаштований дуже серйозно і готовий йти до кінця, – психолог про луцького терориста
Чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, захопив у заручники близько 20 людей у центрі Луцька. Він погрожує підірвати автобус. Психолог вважає, що захоплення не було спонтанним, тож варто бути обережними.
Психолог Юрій Калашников наголосив, що терорист готувався до захоплення заздалегідь і робить все усвідомлено, пише ТСН.
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Можливо, він і вжив для хоробрості амфетамін. Але, ймовірно, він налаштований дуже серйозно,
– припустив психолог.
Юрій Калашников впевнений, що захоплення не було спонтанним рішенням, адже у терориста, ймовірно, таки є вибухівка і він стріляв.
"Краще готуватись до того, що він буде доводити цю справу до кінця. І потрібно дізнатись, як він до цього готувався", – попередив психолог. Водночас є можливість того, що чоловік може відступити.
Можливо, у нього є надія на відхід, якщо ось ці вимоги будуть модними, і його посадять на 2 – 3 роки. Якщо таких думок у нього немає, то він піде до кінця,
– додав експерт.
Загалом Юрій Калашников вважає, що треба бути обережними, бо заручники у великій небезпеці.
- 21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати, наголосивши, що у нього є гранати й інша зброя.
- В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція та глава МВС Арсен Аваков. Тривають переговори з терористом.
- Максим Плохой вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Станом на 19:00 є вже перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.
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