Винесення рішення по справі Мартиненка може тривати роками, – Шабунін
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що винесення рішення по справі екс-голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка може тривати роками.
Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.
Він зазначив, що завершення кримінального слідства полягає в двох сценаріях: суд визнає його винним або не винним. І додав, що проблема України полягає в тому, що цей процес може тривати навіть не місяці, а роки.
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"Понад 100 справ НАБУ передало до суду, із них є вироки лише там, де угоди зі слідством і суд не розбирається по-суті, а вже затверджує угоду зі слідством. Понад 100 справ – жодного вироку", – прокоментував Шабунін.
Він також зазначив, що українські суди "не хочуть розглядати справи по Топ-корупційних злочинах.
Без створення Антикорупційного суду цю справу дуже важливо та показово чекатиме та сама доля, що і сотню інших. Вона буде просто "валятися" в суді,
– заявив він.
Голова правління Центру протидії корупції зазначив, що справу можна частково прискорити, у разі ефективної роботи САП.
"Але і тут є межа. Суддя має право робити дурні речі. Тому я скептичний до того, що ця справа отримає потрібне завершення", – підсумував Шабунін.
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