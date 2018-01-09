НАБУ відкрило Мартиненку та адвокатам доступ до матеріалів

Екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Це сталося у вівторок, 9 січня, за дорученням прокурора САП, інформує сайт НАБУ.

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Екс-народний депутат підозрюється у вчиненні злочинів, кваліфікованих за:



— організацію заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі;



— створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинених такою організацією;



— організацію заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі;



— організацію легалізації (відмивання) злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі.



У провадження НАБУ підозрює чинних керівників ДП "СхідГЗК", Державного концерну "Ядерне паливо", НАК "Нафтогаз "України", ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

До слова, працівники Національного антикорупційного бюро проводять в "Ощадбанку" виїмку документів.