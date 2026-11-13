На Вінниччині прогримів вибух

Вибухи на Вінниччині / Колаж 24 Каналу
Увечері 13 листопада на Вінниччині було чутно звук вибуху. Ймовірно, він був пов'язаний із російською атакою.
Про це пише Суспільне.
популярні відео
Які наслідки?
Повітряну тривогу увечері оголошували у різних районах області. Зокрема у Вінницькому, вона лунала з 22:41. У регіоні була загроза атаки безпілотників.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного БпЛА у регіоні. Ворожа ціль летіла у напрямку Дашева. Далі дрон рухався на Вороновицю зі Сходу.
Вже близько 22:55 на Вінниччині було чути звук вибуху. А за кілька хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги по всій області.
Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки. У разі повторного оголошення повітряної тривоги варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою загрози.
Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Доповнюємо новину...
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі