На Вінниччині прогримів вибух

Про це пише Суспільне.

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Які наслідки?

Повітряну тривогу увечері оголошували у різних районах області. Зокрема у Вінницькому, вона лунала з 22:41. У регіоні була загроза атаки безпілотників.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного БпЛА у регіоні. Ворожа ціль летіла у напрямку Дашева. Далі дрон рухався на Вороновицю зі Сходу.

Вже близько 22:55 на Вінниччині було чути звук вибуху. А за кілька хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги по всій області.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки. У разі повторного оголошення повітряної тривоги варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою загрози.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.