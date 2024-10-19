Вибухи у Вінницькій області
Про те, що на Вінниччині чують вибухи, написали деякі моніторингові канали. За їхніми даними, працювала ППО.
Там не вказали тип загрози, та, вочевидь, ідеться про "Шахеди". Тривогу в області оголосили о 22:24.
Увечері Росія традиційно атакує Україну різними видами зброї. Вибухи пролунали вже в різних областях, зокрема і у Вінницькій. 24 Канал зібрав, що відомо.
Вибухи у Вінницькій області
Про те, що на Вінниччині чують вибухи, написали деякі моніторингові канали. За їхніми даними, працювала ППО.
Там не вказали тип загрози, та, вочевидь, ідеться про "Шахеди". Тривогу в області оголосили о 22:24.