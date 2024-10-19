Вибухи у Вінницькій області

Про те, що на Вінниччині чують вибухи, написали деякі моніторингові канали. За їхніми даними, працювала ППО.

Там не вказали тип загрози, та, вочевидь, ідеться про "Шахеди". Тривогу в області оголосили о 22:24.