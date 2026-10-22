У Вінниці прогриміла серія вибухів: туди летів реактивний БпЛА

Російська атака по Україні триває й вдень 22 жовтня. Загроза дісталась Вінниці.
Про це пише Суспільне.
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Що відомо про атаку?
Повітряну тривогу жовтого рівня у Вінницькому районі оголошували о 16:17. Загалом у кількох районах області була загроза дронової атаки.
О 16:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку обласного центру. Він летів повз Тиврів.
Вже через чотири хвилини у місті прогриміли перші вибухи. Упродовж менш ніж 10 хвилин там пролунала ще серія вибухів.
Водночас ПС ЗСУ попередили про ще один ворожий реактивний БпЛА курсом на Вінницю повз Липовець.
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