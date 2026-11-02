У Вінниці пролунала серія вибухів: регіон атакують БпЛА

Увечері 2 листопада російські війська запустили ударні дрони у напрямку Вінниччини. Вибух пролунав в обласному центрі.
Про це інформує Суспільне.
Adv
популярні відео
Які наслідки?
Повітряна тривога у Вінницькому районі лунала з 21:09. Тоді вона була пов'язана із загрозою ударів ворожих БпЛА.
Згодом Повітряні Сили ЗСУ попередили про один з російських дронів над Вінницею. Вже близько 21:47 містяни почули звук вибуху.
Наразі місцева вдала не повідомляла про можливі наслідки атаки. Водночас ПС ЗСУ попередили про ще БпЛА на Вінниччині.
Доповнюємо новину...
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі