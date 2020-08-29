У випуску новин за 29 серпня станом на 10:00 – сьогодні Україна вшановує День пам'яті своїх захисників, які загинули за 6 років російсько-української війни. В боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країна втратила майже 4 тисячі воїнів. На Донбасі протягом доби зберігалася тиша. У штабі ООС прозвітували, що на фронті за цей час не пролунало жодного пострілу.

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З Москви вислали норвезького посла, спецслужби підозрюють його у шпигунській діяльності. У Кремлі ці обвинувачення вже назвали безпідставними і попередили про дзеркальну відповідь.

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Україна відновлює роботу контрольних пунктів в'їзду та виїзду на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Втім, заїхати на підконтрольну Україні територію можна буде за певними правилами.