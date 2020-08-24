У випуску новин за 24 серпня станом на 11:00 – Президент Володимир Зеленський 24 серпня під час церемонії на Софійській Площі у своїй промові говорив про війну на Донбасі, боротьбу з COVID-19 та майбутнє України. Місця, де проходять урочистості до Дня Незалежності України контролює понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Також у випуску новин на 24 каналі: Світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності. Нові деталі "операції" з вагнерівцями. Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що готувалася вона спільно з спецслужбами США. Український президент в нещодавньому інтерв'ю телеканалу Євроньюз заявив, що на місці Олександра Лукашенка дав би згоду на повторні вибори. У білоруському зовнішньополітичному відомстві це назвали заїждженими порадами.