У випуску новин за 21 серпня станом на 12:00 – маячнею назвав Володимир Зеленський інформацію про "злив" спецоперації із затримання вагнерівців. Попри пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, до України планують приїхати близько 10-ти тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль спрогнозував курс гривні на кінець року. На його думку, курс коливатиметься між 27 – 28 гривень за долар та не вийде за межі 29 гривень.

Водночас представники транспортної поліції розповіли лікарям про речовину, якою отруїли Олексія Навального.

Світлана Тихановська записала нове відеозвернення з Литви. Вона закликала до страйкуючих робітників не відступати, не реагувати на провокації та не боятися погроз з боку влади.