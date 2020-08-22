У випуску новин за 22 серпня станом на 13:00 – єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом в 2014 році, є військова агресія Збройних сил Росії. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України за результатами досудового розслідування. До середини вересня кількість ПЛР-тестувань на добу складатиме 30 тисяч.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Ужгороді малюкам, що народяться 24 серпня даруватимуть український національний одяг. Ірландський міністр подав у відставку після того, як відвідав вечірку. Людству доведеться жити з COVID-19 найближчі роки. Голова ВООЗ Тедрос Гебрейсус сподівається, що подолати COVID-19 вдасться за 2 роки.