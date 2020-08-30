У випуску новин за 30 серпня станом на 13:00 – у селі Андріївка на Харківщині спалахнули протести проти ромів. На Київщині на карантин закрили пологовий будинок. У однієї з породіль підтвердили зараження коронавірусом.

Також у випуску новин на 24 каналі: Коронавірус виявили ще в одного народного обранця. Депутат фракції "Слуга народу" Степан Чернявський отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Українці не сидітимуть вдома, у разі другої хвилі коронавірусу. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає день народження. Йому виповнюється 66 років.