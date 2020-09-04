У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – Володимиру Зеленському вже не довіряють майже половина українців. Про це свідчить опитування Центру Разумкова. Зокрема 49% громадян заявили, що не підтримують дії президента. Нормандська зустріч міністрів закордонних справ відбудеться цього місяця. Принаймні, на це сподівається очільник українсього МЗС Дмитро Кулеба.

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На Харківщині вдалось приборкати відкритий вогонь. Зараз рятувальники гасять тліючі дерева та траву. Пожежа вирує вже третій день. З полум'ям борються пів тисячі людей та 78 одиниць техніки.

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