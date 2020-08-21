У випуску новин за 21 серпня станом на 14:00 – 7-річний син Володимира Зеленського перехворів на COVID-19. Про це сам глава держави повідомив журналістам на Миколаївщині.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кількість інфікованих в Україні коронавірусом за весь час пандемії перевалила за 100 тисяч. Минулої доби діагноз ковід підтвердили у 2106 людей.

Попри пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, до України планують приїхати близько 10-ти тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана.

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль спрогнозував курс гривні на кінець року. На його думку, курс коливатиметься між 27 – 28 гривень за долар та не вийде за межі 29 гривень.