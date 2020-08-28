У випуску новин за 28 серпня станом на 16:00 – з 31 серпня Івано-Франківськ переходить у червону зону карантину. Відповідне рішення ухвалила державна комісія з надзвичайних ситуацій. Місцева влада вважає, що суворі обмеження – не більше, ніж політичний тиск. Між хасидами та місцевими жителями в Умані спалахнув конфлікт. Паломників не хотіли впускати у синагогу через небезпеку поширення COVID-19.

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Україна призупинила всі контакти з Білоруссю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: двосторонні відносини відновлять, коли ситуація не буде нести репутаційних, політичних та моральних наслідків для України.

Під Харковом посеред траси невідомі обстріляли автобус з травматичної зброї. Mercedes підрізав Mitsubishi, заблокував його, після чого група молодиків повибивала в автобусі вікна і обстріляла його гумовими кулями.

Дональд Трамп офіційно прийняв номінацію в президенти США від Республіканської партії. Виступаючи перед своїми прибічниками, він пообіцяв захищати країну від всіх викликів та боротися з фашизмом і комунізмом.

На кордоні з Литвою почалися масштабні навчання білоруських військ. Місцевих жителів навіть попередили про ймовірне перекриття руху на дорогах. В районі переміщуватимуть велику кількість військової техніки.