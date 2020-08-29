У випуску новин за 29 серпня станом на 17:00 – Зеленський може видати указ про звільнення очільника НАБУ Артема Ситника. Про це заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський. Майже 30 тисяч німців вийшли на протест в середмісті Берліна. Громадяни вимагають скасування карантину, який запровадили через пандемію COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Кропивницькому до Дня пам'яті захисників України влаштували масштабний арт-перформанс. На центральній площі міста волонтери розклали 207 бойових касок, прикрашених патріотичною символікою. Народному депутату від фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили авто. Півднем США прокотився потужний ураган Лаура. Для Луїзіани він став найбільш руйнІвним за останні 150 років.