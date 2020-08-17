У випуску новин за 17 серпня – сьогодні в Росії помітили колони машин без розпізнавальних знаків, що прямували в бік білоруського кордону. Зокрема, на трасі з Санкт-Петербурга до Пскова зафільмували приблизно 40 вантажівок та кілька військових позашляховиків без маркувань і номерних знаків. У Литві вважають, що військова допомога від Росії буде розцінюватись, як пряме вторгнення в Білорусь.

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