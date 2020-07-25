У випуску новин за 25 липня станом на 9:00 – на Херсонщині чоловік змушував людей безоплатно працювати на полях. Зокрема, житель Скадовського району незаконно утримував у своєму будинку жителів центральних і західних областей. За минулу добу на Донбасі ворог 9 разів порушив режим припинення вогню, використавши при цьому заборонену мінськом зброю.

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