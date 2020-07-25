Випуск новин за 9:00: Рабство на Херсонщині. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 25 липня станом на 9:00 – на Херсонщині чоловік змушував людей безоплатно працювати на полях. Зокрема, житель Скадовського району незаконно утримував у своєму будинку жителів центральних і західних областей. За минулу добу на Донбасі ворог 9 разів порушив режим припинення вогню, використавши при цьому заборонену мінськом зброю.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Рядки українського Кобзаря помітили в трейлері культової комп'ютерної гри "Сталкер".
Сьогодні о першій дня судновласник танкера Делфі вчергове спробує підняти затонуле судно.
єс вимагає щоб росія звільнила історика дмитрієва який викрив репресії сталіна