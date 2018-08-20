Випуск новин на 18:00: Статки голови Вищої ради правосуддя. В Авдіївці відновили газопостачання

У випуску новин за 20 серпня станом на 18:00 – голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заробив за липень більше як 920 тисяч гривень. В Авдіївці люди більше року жили без газу. Наразі постачання блакитного палива відновили.

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