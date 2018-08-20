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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин на 18:00: Статки голови Вищої ради правосуддя. В Авдіївці відновили газопостачання

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 серпня станом на 18:00 – голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заробив за липень більше як 920 тисяч гривень. В Авдіївці люди більше року жили без газу. Наразі постачання блакитного палива відновили.

Також у випуску:

Українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, що на Донеччині.

Правоохоронці заявили, що жертв від стрілянини у Харкові могло бути й більше, бо поряд проїжджала машина з дитиною.

На Харківщині у ДТП загинуло троє людей. Учасником аварії був колишній чиновник Харкова. 

У Херсоні мають обрати запобіжний захід другому нападнику на Катерину Гандзюк. 

Через репетицію параду центр Києва перекритий. 

Теги: Випуск новин Судді Авдіївка
Джерело: 24 канал
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