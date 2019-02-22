Випуск новин станом на 18:00: Елітні штаби кандидатів у президенти. Тарифи на газ

У випуску новин за 22 лютого станом на 18:00 – друга домівка для кандидатів у президенти на час виборчих перегонів – їхні штаби. У когось вони гламурні, а в когось – відкриті. Проте пустили журналістів не всі політики. "Нафтогаз" планує інвестувати гроші у видобуток і нові родовища, тоді за 3-5 років ми стаємо незалежними від чужого газу і ціна трохи впаде.

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