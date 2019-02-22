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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин станом на 18:00: Елітні штаби кандидатів у президенти. Тарифи на газ

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 18:00 – друга домівка для кандидатів у президенти на час виборчих перегонів – їхні штаби. У когось вони гламурні, а в когось – відкриті. Проте пустили журналістів не всі політики. "Нафтогаз" планує інвестувати гроші у видобуток і нові родовища, тоді за 3-5 років ми стаємо незалежними від чужого газу і ціна трохи впаде.

      Також у випуску:

      Останній день пільгового періоду для розмитнення "євроблях".

      Скандал на Євробаченні: сестри Анна та Марія, ​​які пройшли у фінал, так і не змогли відповісти, чий Крим.

      Водії заснули у припаркованій фурі, а вона покотилася вниз та пошкодила автівку.

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      Теги: Нафтогаз Тарифи на газ Випуск новин Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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