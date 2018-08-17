Випуск новин за 09:00: Обстріли з "Градів" на фронті. Поховання бійця в Сумах
У випуску новин за 17 серпня станом на 09:00 – з реактивних систем залпового вогню ("Градів") терористи обстріляли позиції ЗСУ з території окупованого Дебальцевого. У Сумах поховали бійця, якого чотири роки вважали зниклим безвісти. Рідні 32-річного контрактника Олександра Буйвало увесь цей час продовжували його пошуки.
Також у випуску:
Прокуратура відкрила кримінальне провадження на адвокатів Януковича.
Затриманий у справі нападу на Гандзюк не причетний.
Сенцов не проситиме помилування у Путіна.
Джерело: 24 канал
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