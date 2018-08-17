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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 09:00: Обстріли з "Градів" на фронті. Поховання бійця в Сумах

Випуск новин 6 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 серпня станом на 09:00 – з реактивних систем залпового вогню ("Градів") терористи обстріляли позиції ЗСУ з території окупованого Дебальцевого. У Сумах поховали бійця, якого чотири роки вважали зниклим безвісти. Рідні 32-річного контрактника Олександра Буйвало увесь цей час продовжували його пошуки.

Також у випуску:

Прокуратура відкрила кримінальне провадження на адвокатів Януковича.

Затриманий у справі нападу на Гандзюк не причетний.

Сенцов не проситиме помилування у Путіна.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Втрати Суми
Джерело: 24 канал
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