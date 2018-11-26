Випуск новин за 09:00: Рішення РНБО щодо воєнного стану. Ситуація з протестами "євробляхерів"
У випуску новин за 26 листопада станом на 9:00 – в Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту піти на такий крок, і Порошенко підтримав пропозицію. Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.
Також у випуску:
Що означає введення військового стану.
Київ у заторах через сніг.
Джерело: 24 канал
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