Випуск новин за 09:00: Рішення РНБО щодо воєнного стану. Ситуація з протестами "євробляхерів"

У випуску новин за 26 листопада станом на 9:00 – в Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту піти на такий крок, і Порошенко підтримав пропозицію. Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.

Також у випуску: Що означає введення військового стану. Київ у заторах через сніг.