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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Выпуск новостей за 09:00: Решение СНБО о военном положении. Ситуация с протестами "евробляхеров"

      Выпуск новостей 304 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 9:00 – в Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО Александр Турчинов предложил президенту пойти на такой шаг, и Порошенко поддержал предложение. Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу.

      Также в выпуске:

      Что означает введение военного положения.

      Киев в пробках из-за снега.

      Теги: Военное положение Выпуск новостей СНБО Война на Донбассе протесты Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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