Выпуск новостей за 09:00: Решение СНБО о военном положении. Ситуация с протестами "евробляхеров"

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 9:00 – в Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО Александр Турчинов предложил президенту пойти на такой шаг, и Порошенко поддержал предложение. Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу.

Также в выпуске: Что означает введение военного положения. Киев в пробках из-за снега.