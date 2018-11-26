Выпуск новостей за 09:00: Решение СНБО о военном положении. Ситуация с протестами "евробляхеров"
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 9:00 – в Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО Александр Турчинов предложил президенту пойти на такой шаг, и Порошенко поддержал предложение. Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу.
Также в выпуске:
Что означает введение военного положения.
Киев в пробках из-за снега.
Источник: 24 канал
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