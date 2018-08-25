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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Масштабна пожежа на складі "Нової пошти"

Випуск новин 16

У випуску новин за 25 серпня станом на 09:00 – минулої доби російські найманці активно гатили із артилерії і мінометів. Прицільний вогонь вели із озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Масштабна пожежа трапилася на Закарпатті, у Мукачеві горів склад нової пошти. Це одне з найбільших відділень в області, вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів.

Також у випуску:

Потужний ураган на Гаваях. 

У Києві встановили 21 контейнер для збору одягу. 

Британські винищувачі зупинили російський літак над Чорним морем.

Теги: ДСНС Пожежа Надзвичайні ситуації Нова пошта Новини Закарпаття Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Випуск новин
Джерело: 24 канал
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