Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Масштабна пожежа на складі "Нової пошти"
У випуску новин за 25 серпня станом на 09:00 – минулої доби російські найманці активно гатили із артилерії і мінометів. Прицільний вогонь вели із озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Масштабна пожежа трапилася на Закарпатті, у Мукачеві горів склад нової пошти. Це одне з найбільших відділень в області, вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів.
Також у випуску:
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Британські винищувачі зупинили російський літак над Чорним морем.
Джерело: 24 канал
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