Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Нова зброя від США для України
У випуску новин за 6 березня станом на 09:00 – російські найманці 7 разів обстрілювали позиції українських військових, переважно із забороненого Мінськими угодами озброєння. Двоє військових поранені. Сполучені Штати невдовзі можуть надати Україні додаткову летальну зброю для протистояння збройній агресії Росії. Йдеться про снайперські комплекси та озброєння для морських сил.
Також у випуску:
5 березня у Києві вбили бізнесмена Сергія Кисельова, який був пов'язаний зі справою "діамантових прокурорів".
Росія хоче провести полоненим українським морякам психіатричну експертизу.
У Києві за місяць відбудеться Віденський бал.
Джерело: 24 канал
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