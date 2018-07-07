Випуск новин за 09:00: Централізоване водопостачання під загрозою. Робочі групи США та КНДР

У випуску новин за 7 липня станом на 09:00 – у багатьох українських містах невдовзі можуть припинити централізоване водопостачання, бо не вистачає рідкого хлору для знезараження. США та КНДР створили робочі групи ядерного роззброєння.

Також у випуску: Рятувальна операція в Таїланді. В Одесі відбулась акція на підтримку Сенцова. Ситуація на фронті: бойовики відкривали вогонь 30 разів.