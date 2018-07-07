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Випуск новин за 09:00: Централізоване водопостачання під загрозою. Робочі групи США та КНДР

Випуск новин 7 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 липня станом на 09:00 – у багатьох українських містах невдовзі можуть припинити централізоване водопостачання, бо не вистачає рідкого хлору для знезараження. США та КНДР створили робочі групи ядерного роззброєння.

Також у випуску:

Рятувальна операція в Таїланді.

В Одесі відбулась акція на підтримку Сенцова.

Ситуація на фронті: бойовики відкривали вогонь 30 разів.

Теги: Новини України Випуск новин Новини США комунальні послуги КНДР
Джерело: 24 канал
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