Випуск новин за 09:00: Централізоване водопостачання під загрозою. Робочі групи США та КНДР

Випуск новин за 09:00: Централізоване водопостачання під загрозою. Робочі групи США та КНДРВипуск новин 7 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 липня станом на 09:00 – у багатьох українських містах невдовзі можуть припинити централізоване водопостачання, бо не вистачає рідкого хлору для знезараження. США та КНДР створили робочі групи ядерного роззброєння.
Також у випуску:
Рятувальна операція в Таїланді.
В Одесі відбулась акція на підтримку Сенцова.
Ситуація на фронті: бойовики відкривали вогонь 30 разів.
Джерело: 24 канал
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