Випуск новин за 09:00: Урядова криза в Британії. Рятувальна операція у Шахтах, РФ

У випуску новин за 16 січня станом на 09:00 – Тереза Мей, британська прем'єрка, ініціюватиме голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit у тому форматі, який пропонувала Мей. Завершилася рятувальна операція у російському місті Шахти, де вибух газу зруйнував чотири квартири. У підсумку – п'ятеро загиблих.

Також у випуску: Суд у Москві продовжив тримання під вартою для полонених українських моряків на три місяці. На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення. На Вінниччині померло від кору восьмимісячне немовля. У Сумах поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.