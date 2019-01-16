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      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 09:00: Урядова криза в Британії. Рятувальна операція у Шахтах, РФ

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 09:00 – Тереза Мей, британська прем'єрка, ініціюватиме голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit у тому форматі, який пропонувала Мей. Завершилася рятувальна операція у російському місті Шахти, де вибух газу зруйнував чотири квартири. У підсумку – п'ятеро загиблих.

      Також у випуску:

      Суд у Москві продовжив тримання під вартою для полонених українських моряків на три місяці.

      На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення. 

      На Вінниччині померло від кору восьмимісячне немовля.

      У Сумах поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.

      Теги: Brexit Великобританія Випуск новин Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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