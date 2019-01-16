Випуск новин за 09:00: Урядова криза в Британії. Рятувальна операція у Шахтах, РФ
У випуску новин за 16 січня станом на 09:00 – Тереза Мей, британська прем'єрка, ініціюватиме голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit у тому форматі, який пропонувала Мей. Завершилася рятувальна операція у російському місті Шахти, де вибух газу зруйнував чотири квартири. У підсумку – п'ятеро загиблих.
Також у випуску:
Суд у Москві продовжив тримання під вартою для полонених українських моряків на три місяці.
На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення.
На Вінниччині померло від кору восьмимісячне немовля.
У Сумах поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.
Джерело: 24 канал
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