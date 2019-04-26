Випуск новин за 09:00: Вибух у шахті на окупованій Луганщині. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 квітня станом на 09:00 – на шахті "Східкарбон" на окупованій Луганщині вибухнув метан. За попередньою інформацією, 2 гірників загинули, ще 15 лишаються під завалами. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. На провокації Збройні сили України дали адекватну відповідь – поранили двох окупантів.

Також у випуску: Україна відзначає роковини трагедії на ЧАЕС. Володимир Зеленський полетів до Туреччини на кілька днів. Україна закликала Радбез ООН посили санкції для Кремля через указ про паспортизацію українців на окупованих територіях.

Джерело: 24 канал