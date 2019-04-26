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      ООН ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ
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      Выпуск новостей за 09:00: Взрыв в шахте на оккупированной Луганщине. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 09:00 на шахте "Схидкарбон" на оккупированной Луганщине взорвался метан. По предварительной информации, 2 горняка погибли, еще 15 остаются под завалами. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинской армии. На провокации Вооруженные силы Украины дали адекватный ответ – ранили двух оккупантов.

      Также в выпуске:

      Украина отмечает годовщину трагедии на ЧАЭС.

      Владимир Зеленский улетел в Турцию на несколько дней.

      Украина призвала Совбез ООН усилить санкции для Кремля из-за указа о паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Аварии на шахтах Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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