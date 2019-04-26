Выпуск новостей за 09:00: Взрыв в шахте на оккупированной Луганщине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 09:00 на шахте "Схидкарбон" на оккупированной Луганщине взорвался метан. По предварительной информации, 2 горняка погибли, еще 15 остаются под завалами. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинской армии. На провокации Вооруженные силы Украины дали адекватный ответ – ранили двух оккупантов.

Также в выпуске: Украина отмечает годовщину трагедии на ЧАЭС. Владимир Зеленский улетел в Турцию на несколько дней. Украина призвала Совбез ООН усилить санкции для Кремля из-за указа о паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Источник: 24 канал