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Випуск новин за 09:00: Загиблий на фронті. Чому українці не бойкотували ЧС-2018

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 09:00 – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил противник не вгамовуються. Напередодні наші армійці втратили одного побратима та ще двоє захисників отримали поранення. Чому українці, які перші закликали бойкотувати Мундіаль, чемно заповнювали паби, аби дивитись футбол.

Також у випуску:

До Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця.

Крим потопає у смітті. Вулиці курортних міст заполонили пакети з відходами. 

Як допомогти людині, яка тоне у воді. 

 

Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Випуск новин Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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