Випуск новин за 09:00: Загиблий на фронті. Чому українці не бойкотували ЧС-2018

У випуску новин за 18 липня станом на 09:00 – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил противник не вгамовуються. Напередодні наші армійці втратили одного побратима та ще двоє захисників отримали поранення. Чому українці, які перші закликали бойкотувати Мундіаль, чемно заповнювали паби, аби дивитись футбол.

Також у випуску: До Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця. Крим потопає у смітті. Вулиці курортних міст заполонили пакети з відходами. Як допомогти людині, яка тоне у воді.