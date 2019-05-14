Випуск новин за 09:00: Затримання літака РФ. В деяких містах немає гарячої води
У випуск новин за 14 травня станом на 09:00 – російське судно порушило повітряний простір країн Балтії. Угорські винищувачі перехопили російський військово-транспортний літак АН-26. Десятки тисяч жителів двох українських міст – Рівного та Чернігова залишились без гарячої води. Причина – мільйонні борги населення.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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