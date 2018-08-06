Випуск новин за 09:00: Затримання журналістів у Венесуелі. Землетрус в Індонезії

У випуску новин за 6 серпня станом на 09:00 – у Венесуелі після замаху на Мадуро затримали 11 журналістів. Поліція затримала ще й шістьох імовірно причетних до нападу. Вони нібито готували операцію впродовж півроку. Через землетрус на популярному курорті в Індонезії загинула щонайменше 91 людина, ще сотня – поранена.

Також у випуску: У Києві чоловік згорів в перекинутому авто після ДТП. Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Поліція затримала злодіїв, які пограбували ювелірний завод.