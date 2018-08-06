11:13
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 09:00: Затримання журналістів у Венесуелі. Землетрус в Індонезії

Випуск новин 24 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 09:00 – у Венесуелі після замаху на Мадуро затримали 11 журналістів. Поліція затримала ще й шістьох імовірно причетних до нападу. Вони нібито готували операцію впродовж півроку. Через землетрус на популярному курорті в Індонезії загинула щонайменше 91 людина, ще сотня – поранена.

Також у випуску:

У Києві чоловік згорів в перекинутому авто після ДТП. 

Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Поліція затримала злодіїв, які пограбували ювелірний завод.

Теги: Випуск новин Венесуела журналісти ЗМІ Землетрус Індонезія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сьогодні, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сьогодні, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Анатолій Яворський
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 серпня, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
5 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
5 серпня, 19:30 Жорстоке побиття школярки однолітками та масове отруєння шаурмою – топ-5 відео тижня
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 19:00: Ситуація в Авдіївці. Поліція оточила блокадників
 2 лютого 2017 , 20:41
Випуск новин за 16:00: Сенсаційна заява Курченко. Вибух у Нью-Йорку
 11 грудня 2017 , 16:40
Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
 22 вересня 2014 , 16:00
Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. США розширили санції проти Ірану
 сьогодні , 10:39
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук