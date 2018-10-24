Випуск новин за 09:00: Збройний напад на Сумщині. Затримання росіян у Швейцарії
У випуску новин за 24 жовтня станом на 09:00 – на Сумщині невідомий скоїв замах на директора підприємства, яке займається охороною нафтопроводів у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. У автомобілі виявлено майже 20 кульових отворів, але ніхто не загинув. У Швейцарії спіймали двох росіян, підозрюваних у плануванні хакерської атаки на лабораторію антидопінгового агентства у Лозанні.
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Джерело: 24 канал
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