Випуск новин за 09:00: Збройний напад на Сумщині. Затримання росіян у Швейцарії

У випуску новин за 24 жовтня станом на 09:00 – на Сумщині невідомий скоїв замах на директора підприємства, яке займається охороною нафтопроводів у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. У автомобілі виявлено майже 20 кульових отворів, але ніхто не загинув. У Швейцарії спіймали двох росіян, підозрюваних у плануванні хакерської атаки на лабораторію антидопінгового агентства у Лозанні.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Пожежа у Дніпрі у житловому будинку: 33 людини евакуйовано. У римському метро обвалився ескалатор через дії російських вболівальників клубу "ЦСКА". НАБУ розслідує розкрадання коштів державного банку, яке організував народний депутат.