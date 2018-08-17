Випуск новин за 10:00: 50-річчя Кузьми "Скрябіна". Підозрюваний у нападі на активістку
У випуску новин за 17 серпня станом на 10:00 – сьогодні Андрію Кузьменку мало б виповнитися 50 років, українець не просто писав пісні, а відображав у текстах сутність епохи. Активістка Катерина Гандзюк, яку невідомий облив кислотою, повідомила, що поліція затримала не ту особу.
Також у випуску:
Терористи обстріляли позиції ЗСУ з реактивних систем залпового вогню ("Градів").
Прокуратура відкрила кримінальне провадження на адвокатів Януковича.
Сенцов не проситиме помилування у Путіна.
Джерело: 24 канал
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