Випуск новин за 10:00: 50-річчя Кузьми "Скрябіна". Підозрюваний у нападі на активістку

У випуску новин за 17 серпня станом на 10:00 – сьогодні Андрію Кузьменку мало б виповнитися 50 років, українець не просто писав пісні, а відображав у текстах сутність епохи. Активістка Катерина Гандзюк, яку невідомий облив кислотою, повідомила, що поліція затримала не ту особу.

Також у випуску: Терористи обстріляли позиції ЗСУ з реактивних систем залпового вогню ("Градів"). Прокуратура відкрила кримінальне провадження на адвокатів Януковича. Сенцов не проситиме помилування у Путіна.