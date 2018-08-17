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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: 50-летия Кузьмы "Скрябина". Подозреваемый в нападении на активистку

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 10:00 – сегодня Андрею Кузьменко должно было бы исполниться 50 лет, украинец не просто писал песни, а отражал в текстах сущность эпохи. Активистка Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, сообщила, что полиция задержала не того человека.

Также в выпуске:

Террористы обстреляли позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня ("Градов").

Прокуратура открыла уголовное производство на адвокатов Януковича.

Сенцов не будет просить помилования у Путина.

Теги: Выпуск новостей Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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