Выпуск новостей за 10:00: 50-летия Кузьмы "Скрябина". Подозреваемый в нападении на активистку
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 10:00 – сегодня Андрею Кузьменко должно было бы исполниться 50 лет, украинец не просто писал песни, а отражал в текстах сущность эпохи. Активистка Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, сообщила, что полиция задержала не того человека.
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Источник: 24 канал
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