Выпуск новостей за 10:00: 50-летия Кузьмы "Скрябина". Подозреваемый в нападении на активистку

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 10:00 – сегодня Андрею Кузьменко должно было бы исполниться 50 лет, украинец не просто писал песни, а отражал в текстах сущность эпохи. Активистка Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, сообщила, что полиция задержала не того человека.

Также в выпуске: Террористы обстреляли позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня ("Градов"). Прокуратура открыла уголовное производство на адвокатов Януковича. Сенцов не будет просить помилования у Путина.