Випуск новин за 10:00: Битва за Супрун. Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
У випуску новин за 6 лютого станом на 10:00 – Міністерство юстиції оскаржуватиме рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі.
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Джерело: 24 канал
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