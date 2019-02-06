Випуск новин за 10:00: Битва за Супрун. Зустріч Трампа з Кім Чен Ином

У випуску новин за 6 лютого станом на 10:00 – Міністерство юстиції оскаржуватиме рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі.

Також у випуску: На Сході України проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий поранений. В Україні відбувся перший Синод Православної церкви. Число жертв прориву дамби на південному сході Бразилії 25 січня зросла до 142 осіб.