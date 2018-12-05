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      Випуск новин за 10:00: Дата Об'єднавчого собору. Заява Муженка про російську агресію

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня стном на 10:00 – Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Віктор Муженко заявив, що Росія нарощує сили на кордоні з Україною. Лише за 2 тижні на відстані 18 кілометрів від кордону ледь не втричі збільшила танкову групу з 93 до 250 машин.

      Також  у випуску: 

      У Оболонському суді відбудеться останнє засідання у справі Януковича.

      Російський омбудсмен заявила, що українські моряки отримають необхідне лікування в слідчих ізоляторах.

      На Донбасі планують оголосити новорічне перемир'я, минулої доби один військовий загинув, троє – поранені.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Томос Віктор Муженко Зброя
      Джерело: 24 канал
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