Випуск новин за 10:00: Дата Об'єднавчого собору. Заява Муженка про російську агресію

У випуску новин за 5 грудня стном на 10:00 – Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Віктор Муженко заявив, що Росія нарощує сили на кордоні з Україною. Лише за 2 тижні на відстані 18 кілометрів від кордону ледь не втричі збільшила танкову групу з 93 до 250 машин.

Також у випуску: У Оболонському суді відбудеться останнє засідання у справі Януковича. Російський омбудсмен заявила, що українські моряки отримають необхідне лікування в слідчих ізоляторах. На Донбасі планують оголосити новорічне перемир'я, минулої доби один військовий загинув, троє – поранені.