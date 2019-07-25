Випуск новин за 10:00: Допит Добкіна у ГПУ. Ймовірне повернення українських моряків

У випуску новин за 25 липня станом на 10:00 – Михайла Добкіна викликали на допит до Генпрокуратури. Його хочуть допитати як свідка у справі замаху на вбивство екс-президента України Віктора Януковича у лютому 2014 року. Як заявила Денісова, полонені українські моряки вже зовсім скоро можуть повернутись із російського полону. Мовляв, наразі оформляють останні документи.

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Петра Порошенка чекають на допиті у Державному бюро розслідувань. П'ятий президент напередодні вже приходив туди без запрошення, але його все ж попросили завітати саме 25 липня. Його допитають як свідка у справі про ухилення від сплати податків.

ЄС вимагає негайно відпустити Павла Гриба та всіх українських політв'язнів. Так у Євросоюзі відреагували на рішення Верховного суду Росії, який визнав "законним" вирок Павлу. Нагадаємо, що хлопця засудили на шість років колонії за начебто "заклики до тероризму", але такий вирок може бути смертельним для Павла, бо він з дитинства хворіє на важку хворобу.

Бойовики відкрили вогонь по наших позиціям у районі села Причепилівка, що на Луганщині. Обстріляли наших бійців з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Цієї ночі у Москві пройшли масштабні обшуки кандидатів у депутати до місцевих рад та опозиційних активістів. Напередодні російські силовики відкрили низку кримінальних проваджень і одразу до людей почали вдиратися оперативники. Зранку затримали й лідера опозиції Олексія Навального.

Європу атакує аномальна спека. Уряди Бельгії, Франції та Іспанії оголосили у своїх країнах помаранчевий та навіть червоний рівні небезпеки. Подекуди стовпчики термометрів перевалили за позначку плюс 40 градусів.