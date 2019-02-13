Випуск новин за 10:00: Фонд допомоги Україні від ООН. Білі ведмеді у Росії

У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – в ООН вирішили створити фонд допомоги Україні, завдяки якому планують зібрати на потреби Донбасу понад 160 мільйонів доларів. Кліматичні зміни могли спровокувати нашестя білих ведмедів на вулиці Архангельської області Росії.

Також у випуску: У Борисполі суддя оштрафував батьків дівчини, яка цькувала свою однокласницю. На окупованих територіях Донбасу воює понад 35 тисяч росіян, а керує їх роботою понад 2 тисячі військових. Міністерство інфраструктури України заявило, що не мають 300 мільярдів гривень для будівництва доріг.