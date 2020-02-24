Випуск новин за 10:00: Готовність України до коронавірусу. Підрив банку у Києві

У випуску новин за 24 лютого станом на 10:00 – прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про готовність України до ймовірного спалаху коронавірусу. За його словами, є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Потужний вибух прогримів у відділенні "Таскомбанку", що на Троєщині.

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