Випуск новин за 10:00: Кандидат на місце генпрокурора. Коронавірус у світі

У випуску новин за 6 березня станом на 10:00 – зайняти місце Руслана Рябошапки може нардеп від "Слуги народу" Сергій іОнушас. До свого депутатсва він був одним із юристів "95 кварталу". Коронавірус продовжує ширитися світом. За добу смертельну недугу підхопили понад 2 200 людей.

Також у випуску: У Харкові дезінфікують вагони метро, аби завадити поширенню захворювань. Оброблятимуть усі вагони двічі на день спеціальними сумішами. На передовій не припиняється вогонь. Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення, а ще двоє – контузію. Масштабна пожежа спалахнула у палестинському таборі для біженців. У Секторі Гази зайнялася пекарня, яка розташовувалася на території табору.